Nazionale Under 18 e 19, i giocatori granata convocati: le ultime

Sono stati diramati i convocati delle Nazionali italiane Under 18 e Under 19

Sono stati diramati i convocati delle Nazionali italiane Under 18 e 19. Dopo il doppio test amichevole contro l'Albania a Novarello, la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Croazia, padrona di casa, mercoledì 3 settembre (ore 17) e la Germania sabato 6 settembre (ore 17), entrambe al City Stadium di Koprivnica, prima di sfidare la Cechia martedì 9 settembre (ore 11) al Podturen Stadium di Podturen, in un torneo quadrangolare asimmetrico. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007: tra i convocati anche i due giovani granata Cacciamani e Pellini.