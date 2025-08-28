Sono stati diramati i convocati delle Nazionali italiane Under 18 e 19. Dopo il doppio test amichevole contro l'Albania a Novarello, la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Croazia, padrona di casa, mercoledì 3 settembre (ore 17) e la Germania sabato 6 settembre (ore 17), entrambe al City Stadium di Koprivnica, prima di sfidare la Cechia martedì 9 settembre (ore 11) al Podturen Stadium di Podturen, in un torneo quadrangolare asimmetrico. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007: tra i convocati anche i due giovani granata Cacciamani e Pellini.
News
Nazionale Under 18 e 19, i giocatori granata convocati: le ultime
Sono stati diramati i convocati delle Nazionali italiane Under 18 e Under 19
Invece, la stagione della Nazionale italiana 18 aprirà la stagione con un torneo internazionale in programma dal 3 al 9 settembre, dove affronterà Croazia, Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti. Per questi impegni, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2008: tra cui figurano i due giovani granata Cereser e Luongo. Gli Azzurrini esordiranno mercoledì 3 settembre (ore 15) contro i sudcoreani al Gradski Stadion di Vrbovec, prima di sfidare gli Emirati Arabi sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelišće e la Croazia martedì 9 settembre (ore 11), nuovamente a Vrbovec.
© RIPRODUZIONE RISERVATA