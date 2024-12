Primavera 1, la classifica: il Torino si fa superare dall’Inter

Come cambia la classifica in seguito al match tra Inter e Torino

La Primavera del Torino esce sconfitta dal match in trasferta contro l'Inter, con il risultato di 4 a 3. I granata si fanno così superare dai nerazzurri, che salgono a quota 27 punti. I ragazzi di Tufano rimangono quindi a 25 punti, in attesa delle sfide di Lazio, Milan e Roma. Nella prossima giornata i torelli sfideranno la Cremonese in casa. La classifica rimane in ogni caso molto corta: i ragazzi di Tufano possono continuare a sognare.