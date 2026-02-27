Toro News
Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia e mette pressione al Sassuolo

primavera

Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia e mette pressione al Sassuolo

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Napoli e Torino
Redazione Toro News

Prima del match il Torino si trovava in diciassettesima posizione, in piena zona playout, mentre il Napoli si trovava quindicesimo con 5 punti in più rispetto ai granata. La gara ha cambiato radicalmente la classifica, anche se in maniera provvisoria: la squadra di Baldini infatti fa quello che doveva fare, resta al diciassettesimo posto ma aggancia il Sassuolo che ora sarà chiamato a rispondere. I neroverdi scenderanno in campo domani alle 15 contro il Bologna.

La classifica aggiornata

Primavera 1, il programma della giornata

—  

Genoa-Lazio 1-0

Napoli-Torino 0-1

Verona-Parma, venerdì 27 febbraio, ore 16:00

Cesena-Fiorentina, sabato 28 febbraio, ore 11.00

Lecce-Frosinone, sabato 28 febbraio, ore 11:00

Juventus-Cagliari, sabato 28 febbraio, ore 13:00

Bologna-Sassuolo, sabato 28 febbraio, ore 15:00, Cremonese-Monza ore 15:00

Roma-Milan, domenica 1 marzo, ore 11:00

Inter-Atalanta, domenica 1 marzo, ore 15:00

 

