Prima del match il Torino si trovava in diciassettesima posizione, in piena zona playout, mentre il Napoli si trovava quindicesimo con 5 punti in più rispetto ai granata. La gara ha cambiato radicalmente la classifica, anche se in maniera provvisoria: la squadra di Baldini infatti fa quello che doveva fare, resta al diciassettesimo posto ma aggancia il Sassuolo che ora sarà chiamato a rispondere. I neroverdi scenderanno in campo domani alle 15 contro il Bologna.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia e mette pressione al Sassuolo
primavera
Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia e mette pressione al Sassuolo
Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Napoli e Torino
La classifica aggiornata
Primavera 1, il programma della giornata—
Genoa-Lazio 1-0
Napoli-Torino 0-1
Verona-Parma, venerdì 27 febbraio, ore 16:00
Cesena-Fiorentina, sabato 28 febbraio, ore 11.00
Lecce-Frosinone, sabato 28 febbraio, ore 11:00
Juventus-Cagliari, sabato 28 febbraio, ore 13:00
Bologna-Sassuolo, sabato 28 febbraio, ore 15:00, Cremonese-Monza ore 15:00
Roma-Milan, domenica 1 marzo, ore 11:00
Inter-Atalanta, domenica 1 marzo, ore 15:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA