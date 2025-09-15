Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: terza sconfitta e sedicesimo posto per il Torino

primavera

Primavera 1, la classifica: terza sconfitta e sedicesimo posto per il Torino

Primavera 1, la classifica: terza sconfitta e sedicesimo posto per il Torino - immagine 1
Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Sassuolo
Eugenio Gammarino

Torino-Sassuolo chiude la quarta giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 1-2 contro gli emiliani in un match molto tirato, con i neroverdi che riescono a strappare i tre punti grazie al capolavoro nel finale di Costabile. Il Sassuolo sale al nono posto in classifica a 7 punti e costringe i granata a scivolare ancora all'indietro, fermo a 3 punti dopo tre sconfitte e una vittoria in quattro partite. La squadra di Fioratti è attualmente sedicesima. A seguire la classifica e i prossimi appuntamenti.

Classifica Primavera

—  

1. Genoa 10 (4)

2. Parma 8 (4)

3. Atalanta 8 (4)

4. R0ma 7 (4)

5. Verona 7 (4)

6. Bologna 7 (4)

7. Fiorentina 7 (4)

8 Frosinone 7 (4)

9 . Sassuolo 7 (4)

10. Lazio 6 (4)

11. Monza 6 (4)

12. Milan 6 (4)

13. Cesena 5 (2)

14. Inter 5 (4)

15. Juventus 4 (4)

16. Torino 3 (4)

17. Lecce 3 (4)

18. Cagliari 3 (4)

19. Napoli 3 (4)

20. Cremonese 0 (4)

Programma

—  

Genoa-Juventus 3-1

Frosinone-Atalanta 3-3

Inter-Parma 0-0

Bologna-Napoli 2-1

Roma-Fiorentina 3-1

Cagliari-Milan 0-2

Cremonese-Lazio 0-2

Lecce-Monza 2-1

Verona-Cesena 2-1

Torino-Sassuolo 1-2

Leggi anche
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Zeppieri subito titolare
Torino, il punto sul weekend delle giovanili: U16 e U15 partono con due vittorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA