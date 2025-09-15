Primavera 1, la classifica: terza sconfitta e sedicesimo posto per il Torino

Torino-Sassuolo chiude la quarta giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 1-2 contro gli emiliani in un match molto tirato, con i neroverdi che riescono a strappare i tre punti grazie al capolavoro nel finale di Costabile. Il Sassuolo sale al nono posto in classifica a 7 punti e costringe i granata a scivolare ancora all'indietro, fermo a 3 punti dopo tre sconfitte e una vittoria in quattro partite. La squadra di Fioratti è attualmente sedicesima. A seguire la classifica e i prossimi appuntamenti.