Primavera 1, la classifica: terza sconfitta e sedicesimo posto per il Torino

Torino-Sassuolo chiude la quarta giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 1-2 contro gli emiliani in un match molto tirato, con i neroverdi che riescono a strappare i tre punti grazie al capolavoro nel finale di Costabile. Il Sassuolo sale al nono posto in classifica a 7 punti e costringe i granata a scivolare ancora all'indietro, fermo a 3 punti dopo tre sconfitte e una vittoria in quattro partite. La squadra di Fioratti è attualmente sedicesima. A seguire la classifica e i prossimi appuntamenti.
Classifica Primavera—
1. Genoa 10 (4)
2. Parma 8 (4)
3. Atalanta 8 (4)
4. R0ma 7 (4)
5. Verona 7 (4)
6. Bologna 7 (4)
7. Fiorentina 7 (4)
8 Frosinone 7 (4)
9 . Sassuolo 7 (4)
10. Lazio 6 (4)
11. Monza 6 (4)
12. Milan 6 (4)
13. Cesena 5 (2)
14. Inter 5 (4)
15. Juventus 4 (4)
16. Torino 3 (4)
17. Lecce 3 (4)
18. Cagliari 3 (4)
19. Napoli 3 (4)
20. Cremonese 0 (4)
Programma—
Genoa-Juventus 3-1
Frosinone-Atalanta 3-3
Inter-Parma 0-0
Bologna-Napoli 2-1
Roma-Fiorentina 3-1
Cagliari-Milan 0-2
Cremonese-Lazio 0-2
Lecce-Monza 2-1
Verona-Cesena 2-1
Torino-Sassuolo 1-2
