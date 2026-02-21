tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: Torino momentaneamente a -3 dalla salvezza diretta

Primavera 1, la classifica: Torino momentaneamente a -3 dalla salvezza diretta

Come cambia la classifica del torneo dopo il match tra granata e bianconeri
Eugenio Gammarino

Il Torino trionfa nel derby della Mole contro la Juventus. Termina 2-0 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per i ragazzi di Baldini che grazie alle reti di Bonacina nel primo tempo e Ballanti nella ripresa schiantano la formazione bianconera allenata da Simone Padoin. Con la vittoria nella stracittadina i granata salgono al diciassettesimo posto a 26 punti in classifica. Risorpassato il Frosinone (a cui non basta la vittoria di prestigio sull'Inter) e superato anche il Cagliari (sconfitto in casa contro la Cremonese ultima). In attesa della gara del Sassuolo con il Lecce, in programma domenica alle 11, il Torino si porta a -3 dalla salvezza diretta.

Programma della giornata

—  

Cagliari-Cremonese 1-2

Frosinone-Torino 5-4

Milan-Napoli 1-0

Torino-Juventus 2-0

Monza-Hellas oggi alle 15

Fiorentina-Lazio oggi alle 15

Atalanta-Genoa domani alle 11

Sassuolo-Lecce domani alle 11

Roma-Cesena domani alle 13

Parma-Bologna domani alle 15

