Primavera 1, la classifica: Torino momentaneamente a -3 dalla salvezza diretta

Il Torino trionfa nel derby della Mole contro la Juventus. Termina 2-0 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per i ragazzi di Baldini che grazie alle reti di Bonacina nel primo tempo e Ballanti nella ripresa schiantano la formazione bianconera allenata da Simone Padoin. Con la vittoria nella stracittadina i granata salgono al diciassettesimo posto a 26 punti in classifica. Risorpassato il Frosinone (a cui non basta la vittoria di prestigio sull'Inter) e superato anche il Cagliari (sconfitto in casa contro la Cremonese ultima). In attesa della gara del Sassuolo con il Lecce, in programma domenica alle 11, il Torino si porta a -3 dalla salvezza diretta.
Programma della giornata—
Cagliari-Cremonese 1-2
Frosinone-Torino 5-4
Milan-Napoli 1-0
Torino-Juventus 2-0
Monza-Hellas oggi alle 15
Fiorentina-Lazio oggi alle 15
Atalanta-Genoa domani alle 11
Sassuolo-Lecce domani alle 11
Roma-Cesena domani alle 13
Parma-Bologna domani alle 15
