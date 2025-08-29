Primavera, Mancini va all’Asti: il comunicato

Luca Mancini saluta Torino. Il classe 2007, centrocampista che lo scorso anno ha vinto lo scudetto Under 18 con Vegliato, non rientrerà nella rosa della Primavera granata di Fioratti. Mancini infatti andrà all'Asti, ora è ufficiale. A renderne conto il comunicato della società biancorossa, in cui il club fa sapere di essersi assicurato le prestazioni sportive del giocatore per la stagione 2025-2026.
Il comunicato—
L'ASD Asti è lieta di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2025-2026 di Luca Mancini: classe 2007, centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell'Ancona, proviene dalla Primavera del Torino. Benvenuto, Luca!
