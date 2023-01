Primavera 1, la classifica: Roma ko, il Toro può tentare l’aggancio in vetta

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo gli anticipi della 14esima giornata

Scossoni di classifica nel campionato Primavera 1. Gli anticipi del sabato hanno cambiato gli equilibri nelle zone alte della graduatoria e il Torino guarda da spettatore più che interessato. I granata di Scurto infatti, qualora vincessero contro la Sampdoria nella gara in programma domani alle 16:30, potrebbero agganciare in vetta la Roma capolista, sconfitta per 4-1 dal Sassuolo. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi, che stanno così mettendo a rischio il vantaggio precedentemente accumulato. Perde anche la Juventus contro il Lecce, con il Sassuolo che scalza i bianconeri dal terzo posto. Sconfitta pure la Fiorentina. Ora la palla passa al Torino. La vetta dista appena 3 punti, in caso di pareggio i granata resterebbero comunque al secondo posto, mentre qualora arrivasse un ko il Sassuolo aggancerebbe i ragazzi di Scurto.