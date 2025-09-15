Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Zeppieri subito titolare

Torna il campionato Primavera 1 dopo la sosta e per il Torino è già tempo di big match in questa quarta giornata. L'avversario è il Sassuolo, una delle realtà migliori a livello giovanile nel nostro movimento. Mister Fioratti ha sciolto gli ultimi dubbi sugli undici "torelli", che affronteranno i neroverdi. Sarà 4-3-1-2 per i granata, con una novità. Il tecnico granata infatti lancia dal primo minuto di gioco Zeppieri: il giocatore è l'ultimo arrivato in casa granata ed era stato prelevato dal Pescara.