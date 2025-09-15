Torna il campionato Primavera 1 dopo la sosta e per il Torino è già tempo di big match in questa quarta giornata. L'avversario è il Sassuolo, una delle realtà migliori a livello giovanile nel nostro movimento. Mister Fioratti ha sciolto gli ultimi dubbi sugli undici "torelli", che affronteranno i neroverdi. Sarà 4-3-1-2 per i granata, con una novità. Il tecnico granata infatti lancia dal primo minuto di gioco Zeppieri: il giocatore è l'ultimo arrivato in casa granata ed era stato prelevato dal Pescara.
Giovanili
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Zeppieri subito titolare
Le scelte di Fioratti in vista della gara contro il Sassuolo
Le formazioni ufficiali—
TORINO (4-3-1-2): Siviero; Zaia, Pellini, Desole, Barranco; Sabone, Acquah, Kirilov; Luongo; Gabellini, Zeppieri. A disposizione: Santer, Politakis, Ferraris, Perciun, Spadoni, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. Allenatore: Fioratti.
SASSUOLO: Nyarko, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Kulla, Campani, Tomsa. A disposizione: Guri, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Petito, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Francioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA