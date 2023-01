Torino Primavera, con il Bologna un’altra rimonta e un’altra beffa

La Primavera granata torna a punti, ma subisce la terza rimonta consecutiva e ora cerca di reagire

Redazione Toro News

C'erano i presupposti affinché le cose andasse per un altro verso, ma alla fine la Primavera granata si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Bologna. Un pari che se lo si guarda analizzando la partita rende conto di un Bologna sempre in partita, ma che non può che lasciare l'amaro in bocca ai granata, considerando il rigore concesso in pieno recupero ai felsinei.

Torino Primavera, granata di nuovo a punti ma ancora rimontati — E' un periodo complesso per il Torino, passato da un filotto di otto vittorie consecutive alle prime difficoltà dopo la sosta. Ai granata sta mancando la gestione della partita nel lungo periodo. A Udinese la Primavera è stata rimontata dopo essere passata in vantaggio con Ansah subendo il gol del ko a 5' dalla fine. Con il Genoa in Coppa Italia c'è stato il blackout dopo il doppio vantaggio e la gara è finita addirittura 4-2. Con il Bologna invece i granata sono tornati a fare punti, ma ne hanno persi due per strada a una manciata di minuti dal triplice fischio.

Torino Primavera, i granata mirano continuare a insidiare la Roma — Ora il Torino ha bisogno di recuperare quelle certezze messe da parte nelle ultime uscite. Contro i felsinei si è visto un Torino in ripresa, ma non ancora al meglio della condizione. Non è mancata la volontà di fare e cercare il risultato, anche se il risultato alla fine è stato parzialmente soddisfacente. Da qui servirà ripartire in un campionato che è apertissimo e vede soprattutto i granata protagonisti. La Roma ha approfittato del mezzo passo falso dei granata e battendo l'Udinese si è portata nuovamente in vetta da sola. Il Torino è chiamato quindi a reagire, partendo da quanto di buono si è visto con il Bologna e alzando l'asticella dell'attenzione, specie nei minuti finali. I granata si sono già ripresi una volta dopo la batosta del derby e ora dovranno riprovarci, cercando di accorciare i tempi per tornare a essere incisivi e non dare modo alle avversarie di avvicinarsi.