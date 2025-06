Prestiti Toro, incognita Antolini: pochissimo spazio ma blindato fino al 2027

Antolini, due prestiti e zero impatto

Alla Vis Pesaro Antolini ha collezionato appena 1 presenza, senza mai convincere, a causa anche di acciacchi fisici. Alla Pro Vercelli, chiamato a rilanciarsi in un ambiente con meno ambizioni, si è fermato a 5 presenze, molte delle quali a partita in corso. Totale: 6 presenze stagionali, zero reti, zero assist e nessuna continuità. A livello numerico e prestazionale, non esattamente un biglietto da visita che giustifichi un rinnovo così lungo da parte del Torino.