Incuria al Fila? Il Torino: “Non c’è alcuna mancanza di rispetto”

Dopo le foto trapelate sullo stadio Filadelfia, arriva la risposta della dirigenza granata. Nelle ultime ore non sono mancate le polemiche sullo stadio in cui si allena il Toro e per questo non si è fatta attendere la risposta della società che ha voluto chiarire la faccenda. Infatti, il direttore operativo granata Alberto Barile ha voluto rispondere ai commenti dei tifosi e della Fondazione Stadio Filadelfia sul presunto degrado del Fila rilasciate a Toronews sottolineando la continua attenzione per l'importanza storica della struttura: "Non corrisponde assolutamente a verità il fatto che al Filadelfia ci sia incuria e mancanza di rispetto nei confronti della struttura. Ci sono molte persone che si occupano unicamente della cura e della gestione del Fila, certamente attenti alla valenza storica e simbolica di un impianto che vive e pulsa di attività e allenamenti quotidiani".