Athletic Bilbao-Torino: il culmine dell’era Ventura, tra storia e leggenda

Undici anni . Tanto è passato da quello che con ogni probabilità ha rappresentato il culmine emozionale ed anche in termini di rilievo del lustro targato Giampiero Ventura alla guida del Torino: pochi altri eventi, la vittoria nel Derby della Mole su tutti, possono competere con la magica notte datata 26 febbraio 2015 che è già andata a collocarsi nell'Olimpo delle imprese granata, in particolare relativamente agli ultimi decenni.

Esattamente undici anni fa, il Torino andava a giocarsi il tutto per tutto in casa dell'Athletic Bilbao per continuare a sognare e dare un proseguimento alla meravigliosa cavalcata compiuta fino a quel momento, sfida valida per il ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League. Il risultato del match d'andata, , costringeva di fatto i granata alla vittoria per il passaggio del turno e Glik e compagni rispondevano presente: 90' minuti di orgoglio, cuore e passione regalavano gli Ottavi della competizione europea in virtù del risultato finale di 2-3. Le reti di Quagliarella, Maxi Lopez e Darmian restano scolpite nella storia e del popolo granata tutto, che da troppo tempo non viveva serate magiche come quella in terra spagnola: una prova di forza meravigliosa, oggigiorno già vista con estrema nostalgia, che assumeva i caratteri della vera e propria impresa se si considera che il Torino era - ed è tuttora - la prima ed unica squadra italiana ad espugnare il San Mamès nel corso dell'intera storia.