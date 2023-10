Grande Torino, a Cavour in scena lo spettacolo “Le maniche del Capitano”

Il Grande Torino a teatro. La compagnia "Quelli dell'Isola" di Virle Piemonte metterà in scena nella serata di giovedì 9 novembre alle ore 21 uno spettacolo intitolato "Le Maniche del Capitano" dedicato all'epopea del Grande Torino, alla leggenda dei Caduti e di capitan Valentino Mazzola. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Tenda di Cavour e sarà a ingresso libero. La regia dell'evento è a cura di Ivano Arena, le coreografie sono firmate da Stefania Ventura e dalle ragazze della Ginnastica Ritmica di Vigone. Al termine dell'evento seguiranno racconti e testimonianze sul Grande Torino con interventi di giornalisti ed ex calciatori granata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'indirizzo mail procavour@cavour.info