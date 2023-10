Grande Torino, il 31 ottobre commemorazione al cimitero monumentale alle ore 10

Il Circolo Soci Torino Fc1906 martedì 31 ottobre 2023 presso il Cimitero Monumentale di Torino farà posare una corona commemorativa in ricordo del Grande Torino

Il Circolo Soci Torino Fc1906 in collaborazione con il Torino Fc1906, martedì 31 ottobre 2023 alle ore 10:00 presso il Cimitero Monumentale di Torino farà posare una corona commemorativa in ricordo del Grande Torino. Presente alla commemorazione anche Don Robella, che darà la benedizione con la presenza dei familiari dei Caduti di Superga e di alcuni ex calciatori granata.