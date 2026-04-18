Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11.00 al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco Marco Bonetto e Gianfelice Facchetti presenteranno lo spettacolo teatrale “Il Grande Torino-Una cartolina da un Paese diverso”. L'opera scritta da Bonetto insieme a Facchetti che ne è anche interprete sarà accompagnato dalle musiche degli Slide Pistons. L’opera dedicata agli Invincibili sarà rappresentata per la prima volta a Torino il 4 e il 5 maggio alle ore 21 al Teatro San Giuseppe di via Andrea Doria 18. L’evento è organizzato e promosso da Csen Verbania, Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, Unione Club Granata ed Inter Club Torino: "Dal giorno del suo debutto a Milano, il 22 ottobre 2024, lo spettacolo ha emozionato e raccolto favori di pubblico e critica nei teatri di tutta Italia. Lo spettacolo rappresenta un momento prezioso, non solo per gli amanti di sport, cultura e teatro, ma anche per chi desidera riscoprire un pezzo fondamentale della storia sportiva italiana e mondiale".