Il 20 febbraio 1979 ci lasciava Nereo Rocco

Il 20 febbraio 1979 all'età di 67 anni ci lasciava il grande Nereo Rocco. L'allenatore triestino, dopo avere allenato il Milan e vinto la prima Coppa dei Campioni per una squadra italiana, nel 1963 si accasò al Torino guidandolo per tre stagioni. Rocco raggiunse alla guida dei granata il terzo posto nella stagione 1964-1965, per poi assumere l'anno successivo sempre con il Torino nella stagione 1966-1967 il ruolo di direttore tecnico. All'inizio della stagione 1967-1968 Rocco fu ingaggiato nuovamente dal Milan con il quale conquistò nuovamente lo scudetto e, nello stesso anno, la Coppa delle Coppe. La stagione seguente fu ancora il turno del massimo alloro europeo, vincendo la seconda Coppa dei Campioni.