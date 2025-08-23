Il 24 agosto la presentazione di “Alfred Dick, l’uomo che invento il Toro”

Domenica 24 agosto alle ore 21 si svolgerà presso il Salone delle Feste Cantoria in via della Chiesa la presentazione del libro "Alfred Dick, l'uomo che invento il Toro".
La nascita del Torino come non l'avete mai vista
Un libro che narra la nascita del club granata, in una maniera del tutto nuova, come nessuno l'aveva raccontata prima. Proprio grazie ad Alfred Dick, la città di Torino può vantare la presenza di due club, e di conseguenza il derby stracittadino.
L'evento è stato organizzato dall'associazione ToroMio e dalla Biblioteca Granata, grazie al patrocinio del comune di Cantoira. L'autore è Luigi Bonomi.
