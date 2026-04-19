La passione per il Grande Torino, a ormai settantasette anni dalla tragedia di Superga, continua a diffondersi ovunque nel mondo. Infatti, nella giornata di ieri - sabato 18 aprile - a Tenerife è stata inaugurata la “Exposición sobre el Grande Torino – La Leyenda del Fútbol”, presso il Museo del Motor. All’inaugurazione della mostra hanno partecipato un nutrito di gruppo di tifosi granata “expat” ed alcune autorità locali. La mostra è stata presentata da Diego “El Condor” Piovano, fondatore del “Toro Club Canarias Granata” e del locale “Tenerife Granata”. L'esposizione dedicata agli Invincibili contiene giornali d’epoca, foto, libri, poster, sciarpe, cartoline ed anche un autentico mattone del Fila. Inoltre, la mostra sarà visitabile nell'isola spagnola fino al 4 maggio.