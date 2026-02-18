Lutto nella famiglia granata: scomparso Pietro Ballarini

Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Ballarini nel ricordo di Pietro Ballarini, giovane tifoso del Torino venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa. Il 20enne è morto in un incidente sulle vette innevate della Georgia. Il club granata e il presidente Urbano Cairo tramite un comunicato hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia Ballarini per la prematura scomparsa del ragazzo. Di seguito, le parole del club.

Il comunicato del club

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Ballarini nel ricordo del caro Pietro Ballarini, mancato tragicamente a 20 anni sulle vette innevate della Georgia. Studente esemplare, amante della montagna, appassionato sportivo, da sempre orgoglioso tifoso del Toro e presenza fissa in Maratona: Pietro anche grazie alla sua straordinaria sensibilità è entrato nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".