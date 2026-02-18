Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor mondo granata Lutto nella famiglia granata: scomparso Pietro Ballarini

NEWS

Lutto nella famiglia granata: scomparso Pietro Ballarini

Lutto nella famiglia granata: scomparso Pietro Ballarini - immagine 1
La società granata si stringe attorno alla famiglia Ballarini per la scomparsa del figlio
Redazione Toro News

Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Ballarini nel ricordo di Pietro Ballarini, giovane tifoso del Torino venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa. Il 20enne è morto in un incidente sulle vette innevate della Georgia. Il club granata e il presidente Urbano Cairo tramite un comunicato hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia Ballarini per la prematura scomparsa del ragazzo. Di seguito, le parole del club.

Il comunicato del club

—  

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Ballarini nel ricordo del caro Pietro Ballarini, mancato tragicamente a 20 anni sulle vette innevate della Georgia. Studente esemplare, amante della montagna, appassionato sportivo, da sempre orgoglioso tifoso del Toro e presenza fissa in Maratona: Pietro anche grazie alla sua straordinaria sensibilità è entrato nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".

Leggi anche
Tanti auguri a Susanna Egri per i suoi 100 anni, simbolo granata tra arte e storia
Statuto, due concerti al Blah Blah tra ska e cuore Toro

© RIPRODUZIONE RISERVATA