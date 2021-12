Marco Mathieu è morto: il giornalista tifosissimo granata era in coma dal 2017

Il giornalista e scrittore si è spento: da quattro anni e mezzo era in stato vegetativo dopo un ictus avuto nel 2017

Lo spirito libero e granatissimo di Marco Mathieu torna a volare libero alla vigilia di Natale, dopo oltre quattro anni di coma vegetativo. Lo scrittore e giornalista si è spento oggi all'età di 57 anni: era in coma vegetativo dal luglio 2017, quando ebbe un ictus mentre andava in moto. Ricoverato in una struttura sanitaria di Torino, Marco non ha mai smesso di ricevere sostegno da famiglia, amici e tifosi granata. Nel 2017, l'allora allenatore granata Sinisa Mihajlovic gli inviò un videomessaggio. Oggi, si è arresa anche l’ultima flebile speranza. Ma Marco Mathieu rimarrà sempre nel cuore dei suoi tantissimi amici.