Nasce “Resistenza Granata”: una squadra di Terza Categoria col Toro nel cuore

L'iniziativa / Nasce una squadra con il sogno di creare una realtà legata ai colori del Toro

Divertimento e amicizia: sono queste le parole d’ordine alla base di Resistenza Granata, un gruppo di ragazzi che tra un torneo e l’altro di calcio a 8, ha deciso di dare vita ad una squadra dilettantistica che a partire da settembre sarà presente sui campi di Terza Categoria. Rispetto, passione, esempio, fiducia, integrazione sono i valori principali su cui si fonda questa squadra. Lo scopo è quello di avvicinare le persone al mondo dello sport, e del calcio in particolare, attraverso l’inclusione e lo stare bene insieme. Da qui la celebrazione del “Terzo tempo”, uno spazio post partita dedicato al banchettare con gli avversari per scambiare due chiacchiere in amicizia.

IL PROGETTO - "Resistenza Granata" nasce nel 2010, grazie ad un torneo organizzato dai pulitori dello stadio del Grande Torino. Dalla partecipazione a questi tornei di calcio a 8 nasce una squadra con il sogno di creare una realtà legata ai colori del Toro. Un sogno di calcio semplice, alla “pane e salame” per citare l’amatissimo Mondonico. “Il terzo tempo era la parte saliente del giovedì sera, dove si parlava, ci si divertiva, si sognava”, racconta il vice presidente Luigi Betti. Da qui il nome “Resistenza” Granata, per indicare l’opposizione ai nuovi valori nocivi che hanno travolto questo bellissimo sport. Un nome per dire no all’astio tra avversari, perchè il calcio è lo sport del popolo ed è nato per unire e non per dividere. Ma sempre nel nome dell'amore per il Torino.