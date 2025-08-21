Omar El Kaddouri compie 35 anni: tanti auguri all’ex giocatore granata

Nato il 21 agosto 1990 in Belgio da genitori marocchini, Omar El Kaddouri si trasferisce nel 2013 al Torino e rimane in granata per due anni. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Anderlecht, durante il Torneo di Viareggio 2007 viene notato dalla rete di osservatori del Brescia, che l'anno seguente lo acquista a titolo definitivo e con cui esordisce nel 2008 in Serie B, poi nell'estate del 2010 passa in prestito in Lega Pro al Südtirol-Alto Adige. Nell'estate del 2012 passa al Napoli che, dopo una stagione, lo gira in prestito al Toro. L'11 luglio 2013 si trasferisce al Torino in prestito con diritto di riscatto della comproprietà. Esordisce con la maglia granata il 17 agosto nella partita di Coppa Italia contro il Pescara. Complessivamente la sua esperienza in granata si conclude con 76 presenze e 9 gol segnati. Il giocatore, dopo le esperienze all'Empoli, Paok, Cluj e alla Spal, è attualmente svincolato.