Siamo in un anno particolare per il Toro che quest’anno celebra e festeggia le sue ricorrenze senza soluzione di continuità: 50 anni dall’ultimo Scudetto, 100 anni dello Stadio Filadelfia e a dicembre i 120 anni del club. Si inizia dall’ultima settimana di fine aprile, con il compleanno di Paolino Pulici, capocannoniere granata, trascinatore e simbolo del Toro scudettato. Poi il 4 maggio, si sale a Superga per commemorare la più forte squadra italiana di tutti i tempi, il Grande Torino, riferimento di un paese intero che usciva lentamente dalla guerra. Proprio dalla situazione storica e dalle vicende di Torino e del Grande Torino nasce “Quelli che arrivarono dopo…”, uno spettacolo teatrale scritto da Danilo Baccarani e interpretato sul palco da Davide Di Gregorio e Giorgio Mignemi a cura dell’associazione Oltrepalco. “Quelli che arrivarono dopo…” racconta la storia della squadra che vestì le maglie appartenute agli Invincibili per completare il campionato 1948-49: se prima era Bacigalupo, Ballarin, Maroso… dopo diventò Vandone, Toma, Giammarinaro, Motto…

I loro inizi e le loro storie si intrecciano con quelle italiane e con quelle di Torino, in un racconto romantico e a tratti commovente.

Appuntamento il 9 maggio al Teatro San Barnaba, Strada del Castello di Mirafiori 40 a Torino, alle ore 20.45, va in scena “Quelli che arrivarono dopo…”

Per info 351 3071587 / email: associazioneoltrepalco@gmail.com

Prenotazioni al link

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