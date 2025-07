Tanti auguri a Luca Castellazzi: l’ex portiere granata compie 50 anni

Nato a Gorgonzola il 19 luglio 1975, Luca Castellazzi si trasferisce nell'estate del 2014 al Torino e rimane in granata per due anni, fino alla scadenza del suo contratto nel 2016. In granata ricopre il ruolo di secondo portiere disputando solo un match in due stagioni. Cresciuto nelle giovanili del Monza, ha fatto il suo esordio nei professionisti con il Varese in Serie C2, Castellazzi ha poi ricoperto il ruolo di portiere anche con Padova, Pescara, Brescia, Reggina, Catania, Sampdoria e Inter. Nel 2014 viene ingaggiato a parametro zero dai granata. Dopo l'esperienza al Torino, Castellazzi decide di ritirarsi: conclude la propria carriera collezionando 447 presenze da professionista di cui 373 in Campionato (Seria A, Serie B, Serie C), 47 in Coppa Italia, 27 nelle Coppe Europee.