Tanti auguri a Vanja Milinkovic-Savic: l’ex portiere granata compie 29 anni

Vanja Milinkovic-Savic spegne oggi, martedì 20 febbraio, 29 candeline. Nato nel 1997 a Ourense in Spagna da madre serba e padre bosniaco, Vanja inizia ad avvicinarsi al calcio quando la famiglia si trasferisce in Austria e si inserisce nelle giovanili del Grazer. Poi consolida il proprio percorso tra i pali al rientro in Serbia nelle giovanili del Vojvodina. Viene notato nel 2014 dal Manchester United e viene ceduto agli inglesi dal club serbo, con l'intesa però di far rimanere il giovane portiere in Serbia per un'ulteriore anno. Così Milinkovic-Savic esordisce in Prima squadra all'età di 17 anni e chiuderà la stagione 2014-2015 con 17 presenze all'attivo. La parabola Manchester United non si concretizza per questioni burocratiche e Vanja si accasa così al Lechia Danzica in Polonia per la stagione 2016-2017. Lì si accende l'interesse del Torino, che nota il portiere serbo e decide di volerlo portare sotto la Mole a gennaio. Il trasferimento viene perfezionato nella sessione invernale, con l'intesa di lasciare Vanja in Polonia fino a fine stagione in prestito; non essendo impiegato, il portiere si trasferisce però già a inizio aprile a Torino per iniziare ad allenarsi sotto le direttive di Mihajlovic in attesa del campionato successivo. L'esordio in maglia granata arriva quindi nella stagione 2017-2018. La prima assoluta è in Coppa Italia contro il Carpi a novembre; in Serie A invece l'esordio arriva all'ultima giornata contro il Genoa. Al Toro Vanja non trova spazio e quindi inizia a girare in prestito tra Spal, Ascoli e Standard Liegi.