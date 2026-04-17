Condannati otto ultras del Torino. Con la sentenza definitiva si è chiuso oggi, venerdì 17 aprile, il processo bis agli ultras granata. Dei 21 tifosi del Toro accusati un mese fa di aver violato il Daspo che impediva loro di frequentare le aree attorno allo stadio Grande Torino, ne sono stati condannati otto mentre ci sono state tredici assoluzioni per non aver commesso il fatto o per lievità del fatto. Per i colpevoli pene fino a otto mesi di carcere e obbligo di firma durante tutte le gare granata. Secondo l'accusa, gli imputati sarebbero stati trovati in un bar in via Filadelfia, durante partite e allenamenti, nonostante il divieto di recarsi nell'area circostante lo stadio Olimpico Grande Torino durante le partite del club granata. L'indagine, avviata nel febbraio 2024 dopo controlli della Digos avvenuti tra il 4 e il 22 febbraio, aveva già portato a sei arresti. Il tribunale aveva inizialmente assolto tutti i tifosi ma la Cassazione aveva annullato la sentenza, stabilendo un nuovo processo. Adesso, dopo la sentenza emessa, gli ultras avranno il divieto di accedere gli impianti sportivi di tutta Italia, per due anni. Inoltre, durante tutte le gare del Torino, "dovranno presentarsi in commissariato a firmare trenta minuti dopo il calcio di inizio e mezz’ora prima della fine della partita" riferisce Torino Today.