Torino, la contestazione dei tifosi arriva a New York: ne parla il NYT

La clamorosa protesta dei tifosi del Torino, che hanno scaricato del letame davanti al Filadelfia per contestare la proprietà di Urbano Cairo, è finita sulle pagine del New York Times. Il prestigioso quotidiano americano ha analizzato il clima di profonda rottura tra la piazza e il presidente, evidenziando come la passione granata sia ormai ai ferri corti con la gestione societaria. L'articolo sottolinea il paradosso di un club storico che, nonostante il passato glorioso, vive oggi una crisi d'identità cronica. Una situazione che dimostra come la protesta dei supporters granata abbia ormai travalicato i confini nazionali.