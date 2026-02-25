Una piazzetta intitolata a Don Aldo Rabino

La Commissione Toponomastica del Comune di Torino ha deciso di dedicare a Don Aldo Rabino, storico cappellano del Torino Fc, il nuovo sedime davanti al centro sportivo “Robaldo” in Circoscrizione 2.

Missionario salesiano, fondatore dell’Operazione Mato Grosso San Paolo e figura carismatica del mondo granata per oltre quarant’anni, Don Rabino ricevette la Cittadinanza onoraria di Torino nel 2015, anno della sua scomparsa. È ricordato anche per i suoi incarichi in FIGC, CONI, PGS e come Presidente Onorario della Fondazione Stadio Filadelfia.