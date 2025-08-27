Vanoli, l’ex tecnico non chiude le porte ad un suo ritorno: i dettagli

Dopo la pesante sconfitta rimediata lunedì sera a San Siro contro l'Inter, molti tifosi delusi dalla gestione della partita e del match contro i nerazzurri di Marco Baroni hanno subito attaccato l'attuale tecnico granata rievocando il nome di Paolo Vanoli. Proprio l'ex allenatore del Torino è stato incrociato da alcuni tifosi granata in vacanza e ne è nato un video, circolato sui social, in cui Vanoli saluta il pubblico granata: "Sempre Forza Toro - dice il tecnico -. Mi è dispiaciuto lasciarvi, ma chissà un giorno si potrà tornare". L'ex allenatore, alla guida del club granata la scorsa stagione, ha dunque esternato il suo rammarico per l'esperienza finita in anticipo alla guida del club piemontese ma ha aperto le porte ad un possibile ritorno in futuro.