Venneri compie 50 anni: lo speaker più longevo della storia granata

Lo speaker Venneri spegne 50 candeline: per quindici anni di fila al fianco del Torino, nessuno come lui nella storia granata

Arrivato al primo anno di Serie B, quando il Presidente Urbano Cairo e Alberto Barile lo avevano chiamato per affidargli il microfono dello stadio e cercare di conquistare i tifosi, dopo un susseguirsi di speaker precedenti. Dal primo campionato di Serie B sino all'Europa League passando per la promozione in Serie A. Stefano Venneri conta 33 anni di radio e 15 anni consecutivi al Torino, classificandosi come lo speaker più longevo della storia granata.