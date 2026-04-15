Spegne oggi 63 candeline Walter Casagrande. L'ex attaccante brasiliano, nato il 15 aprile 1963 a San Paolo ha militato, tra le altre, anche nell'Ascoli e nel Torino. Nelle due stagioni vissute in maglia granata (1991-1992 e 1992-1993) il brasiliano collezionò 69 presenze e 19 reti totali e in panchina sedeva Emiliano Mondonico.

Quando si nomina Casagrande, la mente ritorna a due episodi. Innanzitutto al derby, vinto dal Toro, del 5 aprile del 1992 dove segnò due gol. Reti decisive, dato che furono anche le uniche di tutta la gara. Dopodiché l'indimenticabile finale di Coppa Uefa contro l'Ajax. Si trattava della prima stagione del brasiliano in granata ma che lo vide subito protagonista di quella cavalcata europea. Casagrande siglò una doppietta nella finale d'andata che tenne a galla le speranze granata sino all'ultimo secondo nel match disputato ad Amsterdam. Nell’annata successiva contribuì invece alla vittoria dell’ultima Coppa Italia sollevata dal Torino. Al termine dell’esperienza all’ombra della Mole fece ritorno in Brasile.