Torino in ritiro a Prato allo Stelvio: il programma ufficiale delle amichevoli

Il Torino FC ha ufficializzato le date che vedranno impegnato il Toro in ritiro per la preparazione della nuova stagione. A partire da metà luglio i granata saranno impegnati a Prato allo Stelvio per prepararsi all'avvio del nuovo campionato. Allenamenti intensi e prime amichevoli in programma per testare la squadra. Di seguito, il comunicato ufficiale del club granata: