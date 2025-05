Torino-Inter, gioco fermo in avvio: cosa è successo

Gioco fermo in avvio all'Olimpico Grande Torino. A poco più di un minuto dal fischio d'inizio, la gara è stata interrotta mentre si è diffusa la notizia di due tifosi granata caduti dalla balconata in Curva Maratona. Inizialmente il direttore di gara La Penna ha fatto proseguire il gioco, senza accorgersi di quanto stava accadendo sugli spalti. La Maratona ha fatto cenno di fermarsi ad ampi gesti e il gioco è stato interrotto mentre i soccorsi hanno raggiunto la Maratona. Secondo quanto riferito dall'ANSA i due tifosi granata non hanno subito conseguenze ma tre tifosi sottostanti hanno subito contusioni nell'impatto della caduta e per questo sono stati accompagnati in ambulanza.