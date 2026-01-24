Como-Torino 6-0, il tabellino: un solo granata ammonito

Il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra lariani e granata

Brutta sconfitta per il Torino. La squadra di Baroni cade al Sinigaglia: termina 6-0 il match tra lariani e granata. In gol Caqueret, Baturina, Kuhn, Da Cunha su rigore e Douvikas che realizza una doppietta. Continua il periodo negativo del Toro che, tolta la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, subisce la quarta sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro Udinese, Atalanta e Roma. A seguire il tabellino del match.