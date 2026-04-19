Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Torino
Cremonese - Torino 0-0: il film della partita
Una partita a reti bianche quella tra Cremonese e Torino, in cui i granata si salvano solo grazie all'intervento del VAR sul gol di Baschirotto (deviato da Coco), che commette fallo su Paleari. Il primo tiro granata in porta arriva al 94' del match con Kulenovic.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Torino
"Il minimo sindacale" ... un pò come tirare in porta in una partita di calcio per fare gol!!!#CremoneseTorino— MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) April 19, 2026
D’Aversa Out#CremoneseTorino— Nikola Vusic (@NikolaVusic) April 19, 2026
Ho perso il conto delle partite concluse 0-0 in questa #SerieA.#CremoneseTorino— Daniele Botticelli (@DBDeiman) April 19, 2026
Biraghi capitano non si può né sentire né vedere.#CremoneseTorino— faragon1906♧ (@torien1906) April 19, 2026
Uno schifo…uno schifo che non merita altri commenti…#CremoneseTorino#CreTor#Toro#SerieAEnilive— Losco (@Loscoindividuo) April 19, 2026
Ormai è finita la partita (sempre sia cominciata visto come siamo scesi in campo), quindi posso farvi vedere il tweet che avevo già pronto per la partita#CremoneseTorino https://t.co/5JAg1u7hxl pic.twitter.com/KJiVqNLPRr— Andrea🍷 (@Giampaolesimo) April 19, 2026
Una delle partite più ignobili mai viste#cairovattene #CremoneseTorino— Darth_Wario (@DarthWario) April 19, 2026
Beh dai, primo tiro in porta al 94esimo, niente male! Fosse entrata, suicidio di massa a Cremona, invece niente, ovviamente. Rifondare, ripartire, di nuovo. #CairoVattene #CremoneseTorino #Toro🐂— EdoSaccani🇵🇸 (@EdoSaccani) April 19, 2026
Beh un solo tiro in porta e dopo ben 94 minuti .. ci vuole impegno per giocare così male complimenti! #CremoneseTorino #SFT— Marco Marcaccioli (@MMarcaccioli) April 19, 2026
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