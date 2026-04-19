Una partita a reti bianche quella tra Cremonese e Torino, in cui i granata si salvano solo grazie all'intervento del VAR sul gol di Baschirotto (deviato da Coco), che commette fallo su Paleari. Il primo tiro granata in porta arriva al 94' del match con Kulenovic.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Torino

Ormai è finita la partita (sempre sia cominciata visto come siamo scesi in campo), quindi posso farvi vedere il tweet che avevo già pronto per la partita#CremoneseTorino https://t.co/5JAg1u7hxl pic.twitter.com/KJiVqNLPRr