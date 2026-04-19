Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Torino

Alessandro Gigante
US Cremonese v Torino FC - Serie A

Cremonese - Torino 0-0: il film della partita

Una partita a reti bianche quella tra Cremonese e Torino, in cui i granata si salvano solo grazie all'intervento del VAR sul gol di Baschirotto (deviato da Coco), che commette fallo su Paleari. Il primo tiro granata in porta arriva al 94' del match con Kulenovic.

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cremonese e Torino

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