D’Aversa pre Torino-Lazio: “Bisogna lavorare sulla testa”

Le parole dell'allenatore granata

Redazione Toro News 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 17:40)

Nei minuti precedenti alla sfida Torino-Lazio, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky e DAZN.

Le parole su Sky — Torna in panchina dopo 9 mesi in una situazione non facile, quale concetti ha voluto dare nello spogliatoio? "Arrivo con grande entusiasmo, in questo momento devo analizzare il morale della squadra, dopo un cambio di allenatore è normale avere il morale basso, anche i giocatori si sentono responsabili e bisogna ricreare entusiasmo dopo una sconfitta così importante, bisogna dare concetti facili."

Oltre all'atteggiamento, c'è anche un aspetto tecnico, ha scelto Ebosse, che tipo di prestazione difensiva si aspetta? Quando si parla di difesa bisogna considerare tutto la squadra, ha avuto 9 cleen sheet ma è la peggiore difesa. C'è un problema di testa e bisogna lavorare su quello"

Cosa chiede a Zapata e Simeone? "Ho scelto 2 attaccanti forti e Vlasic è un giocatore offensivo che può dare una mano"

D'Aversa a DAZN — Che tipo di atmosfera ha trovato nello spogliatoio?“Sicuramente non con l’entusiasmo. I ragazzi si sentono anche loro responsabili del momento. Ho cercato di ricreare entusiasmo”.

Qual è il primo problema da risolvere?“Sicuramente avere la peggior difesa non rispecchia le caratteristiche di questa squadra, visti i clean sheet. La squadra quando va sotto va in difficoltà: dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale. Se per nove volte questa squadra non ha subito gol vuol dire che se vuole qualcosa può prenderselo”.

Che movimenti ha chiesto agli attaccanti?“Simeone e Zapata si sono allenati bene, i loro movimenti dipendono anche dalla squadra avversaria. Quello che conta di più è l’atteggiamento”