Verso Torino-Cagliari: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Torino-Cagliari valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025/26
Eugenio Gammarino

Dove vedere Torino-Cagliari, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà sabato 27 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Cagliari. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto due importanti vittorie di misura contro Sassuolo e Cremonese. Periodo altalenante per la formazione sarda allenata da Fabio Pisacane che attualmente è al quindicesimo posto in classifica a quindici punti, cinque in meno della squadra di Baroni. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Torino-Cagliari in TV e streaming

Torino-Cagliari sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale anche su Toro News

Come nelle scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Torino-Cagliari basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

