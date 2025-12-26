Verso Torino-Cagliari: dove vedere la gara in TV e streaming

Dove vedere Torino-Cagliari, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025/26? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà sabato 27 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Cagliari. I granata arrivano a questa partita dopo aver ottenuto due importanti vittorie di misura contro Sassuolo e Cremonese. Periodo altalenante per la formazione sarda allenata da Fabio Pisacane che attualmente è al quindicesimo posto in classifica a quindici punti, cinque in meno della squadra di Baroni. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Torino-Cagliari sarà trasmessa da DAZN , sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.