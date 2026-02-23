Genoa-Torino 3-0, la moviola: Guida non perfetto, rimangono dei dubbi sul rigore

Gli episodi del match fra rossoblu e granata

Eugenio Gammarino 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 06:22)

Il Genoa schianta 3-0 il Torino a Marassi guadagnando tre punti fondamentali in ottica salvezza e lasciando i granata in una situazione ancora più delicata rispetto a prima del fischio d’inizio di Marco Guida. Il metro utilizzato dall’arbitro è stato particolarmente fiscale: tante interruzioni e un gioco che non è mai riuscito a scorrere con continuità.

La gestione dei cartellini — La direzione disciplinare non ha lasciato dubbi. L’unico giallo in tutta la partita è arrivato a fine primo tempo quando l’arbitro ha ammonito Giovanni Simeone per un fallo ai danni di Baldanzi. Dopo appena un minuto il fischietto di Torre Annunziata ha estratto anche un cartellino rosso ai danni di Emirhan Ilkhan. Ineccepibile l’espulsione per il centrocampista turco che entra con un piede a martello in ritardo su Colombo all’altezza del cerchio di centrocampo.

Gol regolari ma molti dubbi sul rigore non fischiato — Se non ci sono dubbi sulle posizioni in occasione dei gol del Genoa, i granata reclamano molto per un presunto tocco di mano di Ekuban in area sugli sviluppi di un corner. Guida ritarda la ripresa del gioco e fa chiaramente il segno del check, avviando il controllo VAR. Tuttavia, dopo un lungo controllo arriva la decisione definitiva: nessun rigore per il Toro che avrebbe potuto accorciare le distanze.