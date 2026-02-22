Toro News
PREPARTITA

Lazaro pre Genoa-Torino: “Basta parlare, dobbiamo dare tutto in questa gara”

Le parole del tesserato granata
Piero Coletta

Nel prepartita di Genoa-Torino, Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Si percepisce l'importanza di questa gara? "Sì, capiamo la situazione e l'importanza della gara. Abbiamo parlato, ma ora bisgna dare tutto in campo non solo per vincere, ma anche per migliorare la prestazione e portare i tifosi allo stadio".

Cosa puoi fare per dare una mano?"Tutto quello che ho detto, ma dobbiamo capire la maglia e la storia del Toro. Dobbiamo spingere e lavorare, speriamo di fare il risultato".

