Nel prepartita di Genoa-Torino, Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
Lazaro pre Genoa-Torino: “Basta parlare, dobbiamo dare tutto in questa gara”
Si percepisce l'importanza di questa gara? "Sì, capiamo la situazione e l'importanza della gara. Abbiamo parlato, ma ora bisgna dare tutto in campo non solo per vincere, ma anche per migliorare la prestazione e portare i tifosi allo stadio".
Cosa puoi fare per dare una mano?"Tutto quello che ho detto, ma dobbiamo capire la maglia e la storia del Toro. Dobbiamo spingere e lavorare, speriamo di fare il risultato".
