Lazaro pre Genoa-Torino: “Basta parlare, dobbiamo dare tutto in questa gara”

Nel prepartita di Genoa-Torino, Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Si percepisce l'importanza di questa gara? "Sì, capiamo la situazione e l'importanza della gara. Abbiamo parlato, ma ora bisgna dare tutto in campo non solo per vincere, ma anche per migliorare la prestazione e portare i tifosi allo stadio".