Torino, i convocati per la sfida con l’Inter: torna Njie, out Sazonov

Per le altre squadre il campionato è già iniziato e stasera il sipario della Serie A si alza anche per i ragazzi del Toro. A San Siro, Baroni si affida a 25 giocatori. Assente per infortunio Ismajili (lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra) oltre a Schuurs, Savva e Ciammaglichella. Out anche Sazonov e il neoacquisto Asllani, come anticipato dal mister in conferenza stampa. Torna invece Njie, parzialmente recuperato.