Per le altre squadre il campionato è già iniziato e stasera il sipario della Serie A si alza anche per i ragazzi del Toro. A San Siro, Baroni si affida a 25 giocatori. Assente per infortunio Ismajili (lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra) oltre a Schuurs, Savva e Ciammaglichella. Out anche Sazonov e il neoacquisto Asllani, come anticipato dal mister in conferenza stampa. Torna invece Njie, parzialmente recuperato.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Prepartita
Torino, i convocati per la sfida con l’Inter: torna Njie, out Sazonov
I convocati di Baroni per la prima di campionato
I convocati di Baroni per la prima di campionato—
PORTIERI: Israel, Paleari, Popa
DIFENSORI: Bianay Balcot, Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen.
CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata
Articolo a cura di Andrea Croveri
© RIPRODUZIONE RISERVATA