Torino-Roma, la biglietteria: tagliandi in promozione per i giovani

Il punto dalla biglietteria in vista della sfida contro la Roma valida per la 38esima giornata di campionato

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il Torino di Paolo Vanoli scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 25 maggio alle 20:45 contro la Roma di Ranieri. Con un post sul proprio profilo X, il club granata ha ufficializzato l'orario del match contro i giallorossi ed ha annunciato che i giovani supporter granata potranno usufruire di numerose promozioni per l'acquisto dei tagliandi per l'ultima partita di campionato all'Olimpico. A seguire il post su X del club granata: "Vi aspettiamo per l'ultima stagionale al Grande Torino, apriamo le porte ai tantissimi giovani: promozioni per Under30 e Under20, gli Under10 entrano a 5 euro".