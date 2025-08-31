Dopo il brutto esordio con l'Inter, il Toro ospita in casa la Fiorentina. L'obiettivo è di ripartire e, per farlo, Baroni si affida a 24 giocatori. Ancora assenti Ismajli, Savva, Schuurs e Ciammaglichella, out anche Perciun. Prima chiamata per Asllani, pronto al debutto.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Prepartita
Toro-Fiorentina, i convocati: prima chiamata per Asllani
I 24 di Baroni per la prima in casa
I convocati di Baroni per la partita con la Fiorentina—
PORTIERI: Israel, Paleari, Popa
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
CENTROCAMPISTI: Asllani, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata
© RIPRODUZIONE RISERVATA