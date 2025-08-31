Toro-Fiorentina, i convocati: prima chiamata per Asllani

Toro News
I 24 di Baroni per la prima in casa
Redazione Toro News

Dopo il brutto esordio con l'Inter, il Toro ospita in casa la Fiorentina. L'obiettivo è di ripartire e, per farlo, Baroni si affida a 24 giocatori. Ancora assenti Ismajli, SavvaSchuurs e Ciammaglichella, out anche Perciun. Prima chiamata per Asllani, pronto al debutto.

I convocati di Baroni per la partita con la Fiorentina

PORTIERI: Israel, Paleari, Popa

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen

CENTROCAMPISTI: Asllani, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata

