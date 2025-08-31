Toro-Fiorentina, i convocati: prima chiamata per Asllani

Dopo il brutto esordio con l'Inter, il Toro ospita in casa la Fiorentina. L'obiettivo è di ripartire e, per farlo, Baroni si affida a 24 giocatori. Ancora assenti Ismajli, Savva, Schuurs e Ciammaglichella, out anche Perciun. Prima chiamata per Asllani, pronto al debutto.