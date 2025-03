Vagnati pre Monza-Torino: “Ringrazio i tifosi e il presidente per gli investimenti”

Le parole dei protagonisti in vista della sfida tra biancorossi e granata, fissata per le 12:30

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Monza-Torino, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Di seguito le sue dichiarazioni:

La primavera del Toro è arrivata in anticipo con l'abbondanza nella rosa e la vittoria contro il Milan... "Abbiamo invertito il trend negativo, il mister è stato molto bravo a trovare la chiave giusta. Oggi dobbiamo fare il massimo per vincere questa partita".

Lei guarda ai 3 punti per la salvezza o per l'Europa?"Dobbiamo pensare a vincere la partita, fare il massimo sempre. Ringrazio i tanti tifosi che ci hanno seguiti. Vediamo come finiamo prima della sosta".