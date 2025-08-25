Vlasic pre Inter-Torino: “Esterno? Mi piace questa posizione”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra nerazzurri e granata, Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come sono andate le prime settimane con marco Baroni? "È un allenatore a cui piace giocare un calcio offensivo. Stiamo imparando ogni giorno cose nuove e oggi lo dobbiamo dimostrare".