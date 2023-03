Corriere Torino: “Uno stadio tutto del Toro: la situazione”

Il presidente granata, Urbano Cairo, ha resa nota la volontà di acquistare lo stadio Olimpico "Grande Torino" alle stesse condizioni cui la Juve acquisì il Delle Alpi. Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino ha fatto il punto della situazione: "Lo stadio è di proprietà della Città da quando, il 12 agosto 2005, il Torino Calcio dell’allora patron Cimminelli fallì. La struttura, che nel febbraio 2006 ospitò le cerimonie di apertura e chiusura dell’Olimpiade invernale, ora è oggetto di un contratto di affitto che l’Amministrazione ha stipulato nel 2015 con il Toro, grazie al quale la squadra granata utilizza il terreno (in via non esclusiva) pagando un canone annuo di 550mila euro fino al 2025. Per l'acquisto dello stadio, che attualmente grava sui costi del Comune, c'è un problema: la presenza di un’ipoteca da circa 38 milioni di euro iscritta nel 2004, a causa di mancati versamenti esattoriali da parte dell’ormai fallito Torino Calcio. Nessuno comprerebbe una struttura che dall’oggi al domani potrebbe finire all’asta, ma la rimozione dell’ipoteca sarebbe uno degli obiettivi principali fissati dall’amministrazione Lo Russo".