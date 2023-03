Torino, Cairo a 360°: “Europa, futuro Juric, stadio di proprietà: la vedo così”

1 di 5

RISULTATI ED EUROPA

CREMONA, ITALY - AUGUST 27: President of Torino FC Urbano Cairo looks on during the Serie A match between US Cremonese and Torino FC at Stadio Giovanni Zini on August 27, 2022 in Cremona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

A 24 ore dalla vittoria sul Lecce, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto così ai microfoni di "La politica nel pallone", trasmissione di GR Parlamento: "E' un lunedì di gioia. Bella partita, ben giocata, con una forte attenzione a non prendere gol, così come a farlo. Una squadra compatta su un campo difficile come quello di Lecce. Mi sono piaciuti i ragazzi, hanno dato continuità alla vittoria con il Bologna. Abbiamo 37 punti, siamo soddisfatti. Comunque dobbiamo andare avanti passo dopo passo, non fare voli pindarici, pensando partita per partita dando il massimo".

Voto alla stagione del Torino sinora?

"Mancano ancora 12 partite, aspettiamo a dare voti, 36 punti a disposizione sono tanti. Il giudizio è certamente positivo. Tanti giovani stanno crescendo e altri giocatori si stanno ritrovando come Linetty. C'è un bel mix tra giovani come Ricci, Ilic, Singo e Buongiorno e più esperti che sono sempre importanti. Se si merita un 7? Sicuramente sì. anche 7+ come dicevano Cochi e Renato. Sono contento, sono contento".

Domanda di Guido Vaciago (Tuttosport): l’Europa è un obiettivo di questo Torino?

"Con il Mister quando siamo partiti non ci siamo posti obiettivi. Però abbiamo fatto dei cambiamenti, alcuni sono stati venduti e altri sono rientrati dai prestiti. Sento dire che se avessimo tenuto tutti saremo un'altra roba. Ma se non vendi Bremer non prendi Schuurs, se tieni Praet non prendi Miranchuk, e così via. Certi giocatori non vengono per far panchina. L'obiettivo è fare un buon campionato, facciamo crescere i giovani e vediamo come va. Oggi siamo ottavi ma a -5 dall'Atalanta e a -1 dalla Juve settima. Abbiamo lasciato punti per strada come con Cremonese e Spezia, questo ci dice che non siamo lontani da un obiettivo importante, ma anche gli altri buttano i punti. Siamo in una posizione dove, pensando volta dopo volta, possiamo avere qualche ambizione, questo è sicuro".

Siete contenti per il derby Primavera vinto?

"Sì, Assolutamente. Poi stiamo facendo un ottimo campionato. Escono giovani interessanti come Gineitis, che è passato in Prima Squadra. In panchina a Lecce c'erano giovani interessanti come Ciammaglichella e NGuessan. Ludergnani sta facendo ottime cose, così come Vagnati. Colpi come Schuurs, Karamoh e Radonjic sono stati visti con attenzione da lui e dagli scout. Hanno trovato giocatori di qualità e hanno in serbo nuovi giocatori giovani per il nostro Mister".