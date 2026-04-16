La prossima gara di campionato è fondamentale, sia per il Toro e sia per la Cremonese. La salvezza può passare dalla trentatreesima giornata di campionato, a cui il Torino si presenta con un assente importante. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, la squalifica di Ismajli è un tema importante con cui D'Aversa deve fare i conti, ma che può aprire le porte a chi, con la nuova gestione, ha avuto poco minutaggio: "le opzioni riportano a Maripan e a Marianucci, poco utilizzati nelle ultime sei giornate (in due una mezz’oretta in campo con D’Aversa), ed entrambi gettati nella mischia nella ripresa contro il Verona. D’Aversa stima molto Maripan per il comportamento avuto in questi quaranta giorni: nonostante abbia, oggettivamente, perso con lui il posto da titolare, il tecnico ne ha apprezzato la professionalità avuta in allenamento, l’esempio dato ai più giovani e il suo buon carattere, sempre positivo".

Esterni in crescita. Questo è l'argomento principale scritto invece tra le righe dell'edizione torinese del Corriere della Sera: "la spinta è quella giusta. Pedersen si è ripreso la corsia di destra. E Obrador resta padrone della fascia sinistra" poi, sul norvegese: "Pedersen ha confermato il momento positivo, trovando due assist consecutivi. Il primo per Adams, a Pisa, molto fortunoso. Il secondo per Simeone, contro l’Hellas, con un colpo di testa dopo un bel taglio sul filo del fuorigioco".

Tuttosport riprende le parole di Fassone riguardo alla presunta cessione del club, facendo il punto sulla situazione: "L’anno scorso, verso la fine del 2025, uno dei miei clienti mi aveva chiesto di effettuare un’esplorazione approfondita sul Torino... Una cosa che poi però è finita lì, è nata ed è finita lì". Tra gli argomenti, i prossimi impegni del Torino: prima la partita di Cremona, poi la sfida a Torino contro l'Inter capolista. Venduti 20 mila biglietti, ma "Le curve Maratona e Primavera proseguiranno con lo sciopero del tifo".

Su La Stampa il Toro ritrova fiducia e tranquillità e ciò si nota anche dalle piccole cose e dalla voglia di condividerle. Nella giornata di ieri, protagonista è stato Duvan Zapata: al Filadelfia "il campo del tempio granata si è trasformato in una grande cucina all'aperto per cuocere a puntino su grandi grill chili di salsicce, empanadas e l'asado, la classica grigliata cara ai paesi sudamericani, che potessero bastare per tutto il gruppo squadra, più d 50 persone. Per l'occasione è stato festeggiato anche Gineitis, che ieri ha compiuto 22 anni". Tra i temi, un'altra buona notizia riguarda il ritorno di Savva, dopo due anni di nuovo aggregato al gruppo squadra, dopo il lungo calvario per via della tendinopatia rotulea di alto grado e le successive due operazioni.