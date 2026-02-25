D’Aversa day, Cairo e il futuro del club: i temi granata sui giornali

"Dal letame nascono i fior" cantava De André: le notizie riguardanti il Torino tra le pagine dei quotidiani

Andrea Croveri 25 febbraio - 10:58

Nella giornata di ieri, il Torino ha ufficialmente chiuso il capitolo Baroni, che ha lasciato parecchi dubbi e tante domande, e aperto quello di Roberto D'Aversa, che sarà in granata per i prossimi quattro mesi con il compito di portare la squadra alla salvezza. Durante la conferenza stampa di presentazione, però, sono emersi vari argomenti, dal tema stadio alla possibile vendita del club.

Tuttosport titola "Fatti, non storielle. Il re Urbano è quasi nudo" in merito ai temi trattati ieri in sala stampa, dove si è parlato della gestione del club durante l'era Cairo fino ad arrivare all'esonero di Baroni: "Tanti errori. D'accordo, chiedo scusa ai tifosi". "Dal letame nascono i fior" scrive il quotidiano citando la celebre canzone di De André "Via del Campo": "E mai come in questo momento la canzone appare attuale nel momento del Torino. Il letame, quello vero non a livello metaforico, i tifosi lo hanno portato davanti al cancello del Filadelfia".

L'edizione torinese de Il Corriere della Sera ha approfondito il tema riguardante la questione stadio: "A breve conosceremo la valutazione fatta dal Comune, intanto ne stiamo preparando una nostra" ha dichiarato il patron granata Urbano Cairo: "Ho visto quanto sono stati valutati altri impianti, 4,8 milioni quello di Udine e circa 8 milioni quello di Bergamo: ecco, i valori di riferimento sono questi. E poi ci sono tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che il Comune dovrebbe fare e non ha ancora fatto: se comprassimo lo stadio, quelli poi toccherebbero a noi".

La Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente del Toro in merito all'esonero di Baroni: "persona determinata, uomo concreto e voglioso di far bene - spiega Urbano Cairo -: è un uomo che ho avuto modo di apprezzare. Purtroppo, le cose non sono andate come avremmo voluto. Quando c’è un esonero è chiaro che sono tutti responsabili". Ieri il nuovo tecnico Roberto D'Aversa ha tenuto il primo allenamento con la squadra, presenti anche Cairo e Petrachi, e sono emerse delle novità incoraggianti sull'infortunato Aboukhlal: "ha saltato la trasferta di Genova, ma gli esami degli ultimi giorni hanno escluso infortuni gravi".

Le prossime partite saranno difficili e fondamentali, il calendario parte in salita e non fa sconti: "il rischio di precipitare in classifica è concreto" si legge tra le pagine di La Stampa: "la zona retrocessione è distante solo tre punti e non possiamo pensare che non corriamo il rischio di essere risucchiati" ha detto il mister alla squadra. Intanto, agli allenamenti si è rivista una vecchia conoscenza granata, Sasà Sullo, ex vice di Gian Piero Ventura, oggi nello staff di D'Aversa. Sul quotidiano viene trattato anche il tema stadio e il tema Museo: "Potremmo farlo allo stadio se lo acquistassimo, visto che la fondazione ha risorse in cassa per fare quello che manca, ma non va avanti e non so neanche il motivo" ha dichiarato Urbano Cairo.