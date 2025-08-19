Ilkhan incanta, Nicolussi Caviglia nel mirino: i temi granata sui giornali

Tutte le notizie relative al Torino presenti sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 19 agosto - 10:38

Il Corriere Torino dedica ampio spazio alla vittoria dei granata contro il Modena, aprendo con le dichiarazioni di Vlasic: “Ho fiducia, faremo bene”. Il croato, autore del primo gol stagionale e capitano per l’occasione, ha trascinato il Toro al successo. Nelle pagelle si legge: “Ilkhan risolve i problemi, Israel abbassa la saracinesca, Masina salva il risultato”.

Per La Gazzetta dello Sport: “Passa il Toro, decide Vlasic”. Il quotidiano sottolinea: “A segno il croato, Baroni piega un buon Modena”. Nelle pagelle spazio a Ilkhan, valutato 7 e giudicato il migliore in campo: “Ilkhan stappa la partita, Israel sempre sicuro”. Più severo invece il voto per Aboukhlal, appena 5, mentre Baroni ottiene un 6,5.

Non sono mancate le parole del presidente Urbano Cairo nel post partita: “Voglio una squadra che mi diverta”. E sul mercato ha aggiunto: “Ci serve un play, abbiamo già speso 30 milioni, se c’è da fare qualcosa in più la faremo”.

Tuttosport titola: “Avanti Toro! Vlasic batte anche i fantasmi”. Il quotidiano sottolinea la svolta tra primo e secondo tempo: “Granata inesistenti nel 1° tempo: paratone di Israel e traversa di Gerli. Ripresa: Baroni passa al 4-3-3. È un’altra squadra e il Modena sparisce”.

Protagonista assoluto della serata è stato Emirhan Ilkhan: “Favola turca, Ilkhan entra e dà la svolta”. Una prestazione che segna la sua rinascita dopo l’infortunio. Nelle pagelle: “Israel salva-Toro per 45 minuti, Simeone: grinta e ‘quasi gol’”. Il portiere uruguaiano riceve un 7 ed è definito “impeccabile”. Rimandati invece Aboukhlal e Adams. Nel finale, ovazione per Duvan Zapata.

Prima del match era arrivato anche un messaggio social da parte di Schuurs, a tre anni esatti dal suo arrivo al Torino: “Grato al Toro. E un giorno tornerò”. Il mercato rimane caldo: “Toro, 6 milioni + 1 per Nicolussi Caviglia. Il Venezia: non bastano”. Il dt Vagnati continua a trattare il regista dei lagunari, mentre Sanabria è ormai a un passo dalla Cremonese.

La Stampa titola: “Toro a fatica”. I granata superano il Modena grazie al gol di Vlasic e affronteranno il Pisa ai sedicesimi. Decisiva la ripresa dopo i fischi del primo tempo. All’esordio, Baroni ottiene la sua prima vittoria: “Cambiato marcia”. Anche qui, grande attenzione al mercato: “Nicolussi Caviglia o il baby Romano. È caccia al play per cambiare pelle”.

Sull’edizione torinese vengono evidenziati i punti nevralgici della gara: “Parate di Israel, zampata di Vlasic: le chiavi del successo del Torino”.