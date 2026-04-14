Maripan al ritorno tra i titolari, cosa deve fare D'Aversa per ottenere la conferma, i segnali di crescita di Casadei e il Torino Primavera che si allontana dalla zona Play Out : questi i temi granata sui giornali in edicola oggi.

La Stampa presta attenzione al caso di Maripan al ritorno dal primo minuto nella sfida contro la Cremonese. "Toro, torna Maripan. Spera nel rinnovo, ha l’ultima occasione", così titola la testata, che analizza come il cileno si debba giocare bene questa opportunità, data la squalifica di Ardian Ismajli, per provare a convincere la dirigenza granata a rinnovargli il contratto, visto lo scivolamento da leader a comprimario con l'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina del Toro. Inoltre, c'è un anche un piccolo trafiletto sul resoconto del 3-0 rifilato dal Torino alla Cremonese nella gara valida per il Campionato Primavera disputata ieri ad Orbassano.

Sulle colonne di Tuttosport ci sono diversi approfondimenti sui granata. Il giornale torinese analizza innanzitutto la situazione di D'Aversa con i 3 motivi che possono convincere Urbano Cairo a confermarlo per la prossima stagione. Per tenersi la panchina il tecnico ex Parma dovrebbe mantenere la media da Europa ottenuta fin qui, migliorare i 44 punti della scorsa annata e vincere il derby, come last dance di questa Serie A. Il patron del Toro, infatti, lo ha elogiato pubblicamente ma ha affermato di non aver ancora deciso in merito al futuro dell'allenatore. Oltre al ritorno tra gli 11 di partenza di Guillermo Maripan, la testata segnala la ripresa di Cesare Casadei che dopo la panchina punitiva con il Parma ha cambiato marcia, ha ripagato la fiducia del mister con il gol del 2-1 e una buona prestazione, diventando anche uno dei giocatori più apprezzati per dedizione al lavoro. Infine, c'è un piccolo focus sulla vittoria della Primavera sulla Cremonese, trionfo che allontana la squadra di Baldini dalla zona salvezza.

La Gazzetta dello Sport invece dedica un focus sulle modifiche all'assetto della mediana granata da parte di D'Aversa, che ha rinunciato contemporaneamente a Ilkhan e Prati dall'inizio per dare spazio a Casadei in coppia con Gineitis. La soluzione vista con il Verona ha dato i suoi frutti e ha aggiunto centimetri, inserimenti e fisicità al centrocampo, portando un apporto maggiore anche alla fase offensiva. Un Cesare più di incursione e un Gineitis più dedito al palleggio e all'interdizione hanno creato durante un duo efficace ed equilibrato.

Anche tra le pagine sportive di Corriere Torino si può trovare un articolo su Maripan, chiamato a dare segnali al mister. A Cremona, infatti, il cileno tornerà dal 1' al centro della difesa, con la sua ultima apparizione tra i titolari che risale al 22 febbraio nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. D'Aversa ha sempre rivolto parole al miele a "El Toqui", definendolo un giocatore sempre pronto a festeggiare un gol dei compagni e che ha sempre tenuto un atteggiamento coinvolto, allenandosi al massimo, nonostante la riduzione del minutaggio. Il quotidiano aggiorna poi sull'incontro di Vlasic e Njie con i tifosi del Toro fissato per oggi alle 17.30 al Torino Store della Rinascente.